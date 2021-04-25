أخبار عاجلة

"العويسي" يشيد بجهود العاملين بالمجال الإنساني في تخفيف معاناة الشعوب -
"ثواب الطائعين".. مبادرة لوكالة الشؤون التطويرية النسائية عبر "واتساب" -
إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟ -
إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟ -
أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع -
المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس -
أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟ -
شركة مكيون تحصد جائزة أفضل مطوِّر عقاري -
المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن مسابقاته للموسم القادم.. تعرف عليها

Print

الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن عن مسابقاته للموسم القادم.. تعرف عليها

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عن مسابقات موسم 2021/ 2022، التي تتضمن مسابقات للمنتخبات وللأندية العربية؛ إذ تعود مسابقته الكبرى، كأس العرب، إلى منافساتها من جديد، عبر بطولة كأس العرب FIFA التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بمشاركة 23 منتخباً عربياً لتقام في دولة قطر أواخر العام الحالي.

وتتضمن مسابقات الاتحاد العربي، كأس العرب FIFA التي تستضيفها دولة قطر من الأول حتى الـ18 من ديسمبر القادم، وكأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة التي ستقام منافساتها في جهورية خلال الفترة من 19 يونيو إلى 3 يوليو 2021، بينما ستقام منافسات كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة في المملكة المغربية خلال الفترة من الأول إلى الـ17 من يوليو 2021، فيما ستستضيف مصر أيضاً منافسات كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو 2021، وكذلك تستضيف منافسات كأس العرب للسيدات خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2021، في حين ستقام منافسات كأس العرب للأندية خلال برنامج زمني سيحدد لاحقاً.


وتعد مسابقة كأس العرب للمنتخبات إحدى كبرى مسابقات الاتحاد العربي لكرة القدم؛ إذ بدأت منافساتها في النسخة الأولى التي أقيمت في الجمهورية اللبنانية عام 1963، واستمرت منافساتها إلى النسخة التاسعة التي أقيمت في المملكة العربية عام 2012؛ حيث سيشارك في النسخة العاشرة القادمة التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، 23 منتخباً؛ وهي: منتخب قطر (المستضيف)، والجزائر والسعودية ومصر وتونس والمغرب والإمارات وعمان والبحرين والعراق والسودان وجزر القمر وجيبوتي والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا وفلسطين والصومال وسوريا واليمن وجنوب السودان؛ حيث ستجرى مراسم قرعة هذه النسخة يوم الثلاثاء القادم (27 أبريل الحالي) في العاصمة القطرية الدوحة.

الاتحاد العربي لكرة القدم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل

بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل

اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان

اليوم احذروا أشعة الشمس.. مصر تسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية

توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية