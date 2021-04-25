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الشرقية.. رفع 15 ألف طن نفايات و7500 م3 أنقاض ومخلفات بالجبيل

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الشرقية.. رفع 15 ألف طن نفايات و7500 م3 أنقاض ومخلفات بالجبيل الشرقية.. رفع 15 ألف طن نفايات و7500 م3 أنقاض ومخلفات بالجبيل
نفذتها الأمانة ضمن حملة "شهر الخير" بالمحافظة بهدف زيادة الوعي البيئي

الشرقية.. رفع 15 ألف طن نفايات و7500 م3 أنقاض ومخلفات بالجبيل

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أعمال رفع أكثر من 15 ألف طن من النفايات، و7500 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات بناء مجهولة المصدر بمحافظة الجبيل من خلال أعمال النظافة التي نفذت ضمن حملة "شهر الخير" بالمحافظة بهدف زيادة الوعي البيئي والتخلص من الأنقاض والمخلفات بالطرق السليمة وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة في النظافة العامة.

وتتضمن الحملة التي استخدم فيها 48 سيارة نظافة و6 معدات خاصة بأعمال الكنس الآلي، إزالة النفايات والأشجار والرمال المتراكمة على الشوارع والطرق الرئيسية، وتنظيف أحواض الأشجار، وغسل حاويات النفايات، إضافة إلى المحافظة على النظافة العامة لسوق المواشي والحظائر .أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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