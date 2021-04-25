أخبار عاجلة

"العويسي" يشيد بجهود العاملين بالمجال الإنساني في تخفيف معاناة الشعوب -
"ثواب الطائعين".. مبادرة لوكالة الشؤون التطويرية النسائية عبر "واتساب" -
إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟ -
إجابة رسمية ومشاعر منسوبين.. كم طن مخلفات تُرفع يومياً من الحرم؟ -
أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع -
المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس -
أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟ -
شركة مكيون تحصد جائزة أفضل مطوِّر عقاري -
المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يضرب لاعب النصر مختار علي

Print
فيروس كورونا يضرب لاعب النصر مختار علي يضرب لاعب النصر مختار علي
قبل لقاء الوحدات الآسيوي

فيروس كورونا يضرب لاعب النصر مختار علي

أعلن نادي النصر إصابة لاعب الفريق الكروي الأول والمنتخب الأولمبي مختار علي بفيروس كورونا، قبل ساعات قليلة من خوض الفريق مباراته المقبلة في دوري أبطال آسيا أمام الوحدات الأردني.

وقال النادي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "أثبتت المسحة الطبية التي أجريت لبعثة العالمي اليوم، تعرض نجم النصر والمنتخب الأولمبي مختار علي لفيروس كورونا".

وبذلك ينضم مختار علي إلى قائمة المصابين بالفريق بفيروس كورونا "كوفيد19"، وهم: (الحارس الأسترالي براد جونز، واللاعبون فراس البريكان، وعبدالرحمن العبيد، وأسامة الخلف، وعبدالعزيز العلاوي، إضافة لإصابة كل من المترجم محمود منان، وعبدالله الشعمي أخصائي العلاج الطبيعي، وبغدان الموجود بالعيادة الطبية، وإدريس علي مسؤول العهدة).

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدات الأردني، غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.نادي النصر مختار علي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان