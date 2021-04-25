الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن

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تبلي متطلبات الأسرة.. استفاد منها 15.640 فردًا بواقع 3.128 أسرة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية العفيفة والمحتاجة في الأردن.

حيث جرى توزيع 3.128 سلة غذائية في محافظات: عمّان، مادبا، عجلون، المفرق، إربد، الزرقاء، استفاد منها 15.640 فردًا بواقع 3.128 أسرة.

وتحتوي السلة الواحدة على المواد الغذائية الأساسية من الأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافه، والتي تلبي احتياج الأسرة طيلة أيام الشهر الفضيل.



ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في الأردن للعام 1442هـ.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية