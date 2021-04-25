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سفير المملكة في بيروت: ضبط 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان خلال 6 سنوات

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سفير المملكة في بيروت: ضبط 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان خلال 6 سنوات سفير المملكة في بيروت: ضبط 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان خلال 6 سنوات
وليد بخاري: الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات

سفير المملكة في بيروت: ضبط 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان خلال 6 سنوات

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها #لبنان من قِبَل مهربي المخدرات؛ بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الكميات التي يتم إحباط تهريبها، كافيةٌ لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس # وحدها.سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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