سفير المملكة في بيروت: ضبط 600 مليون حبة مخدرة مصدرها لبنان خلال 6 سنوات

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وليد بخاري: الكميات التي يتم إحباط تهريبها كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، أن إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها #لبنان من قِبَل مهربي المخدرات؛ بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال الست سنوات الماضية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الكميات التي يتم إحباط تهريبها، كافيةٌ لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس #السعودية وحدها.سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري