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في إطار حملة التطعيم القومية.. الرئيس المصري يتلقى لقاح كورونا

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في إطار حملة التطعيم القومية.. الرئيس المصري يتلقى لقاح كورونا في إطار حملة التطعيم القومية.. الرئيس المصري يتلقى لقاح كورونا
كان قد أعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

في إطار حملة التطعيم القومية.. الرئيس المصري يتلقى لقاح كورونا

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في ، صورة للرئيس عبد الفتاح وهو يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث تعليقًا على الصورة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقّى التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك في إطار الحملة القومية لتطعيم المواطنين".

وكان الرئيس المصري قد أصدر قرارًا بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد.

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، أنه يأتي نظرًا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد سجلت، السبت، 912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة، وذلك مقابل 884 إصابة و45 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 221570، من ضمنهم 166457 حالة تم شفاؤها، و12998 حالة وفاة".الرئيس المصري لقاح كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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