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تنهي العام الدراسي بنهاية شهر أبريل

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مصر تنهي العام الدراسي بنهاية شهر أبريل تنهي العام الدراسي بنهاية شهر أبريل
في إطار جهود كبح تفشي وباء كورونا

مصر تنهي العام الدراسي بنهاية شهر أبريل

قررت وزارة التربية والتعليم في ، الأحد، إنهاء العام الدراسي الحالي بنهاية شهر أبريل الجاري لطلاب المدارس في كل المراحل الدراسية، في إطار جهود كبح تفشي وباء كورونا.

ويسري قرار إنهاء الموسم الدراسي، بدءا من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي؛ باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأعلنت الوزارة أنها اتخذت هذا القرار بعد التشاور مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا.

وأوردت الوزارة أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة، أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

وتستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم.

في غضون ذلك، تقتصر أيام الحضور إلى المدارس على 3 أيام بحد أقصى فيما يجري استكمال التعلم عبر "الأونلاين".وزارة التربية والتعليم مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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