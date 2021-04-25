عطاءات المملكة.. توزيع السلال الرمضانية في بنين واليمن وخدمات طبية بالأردن

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل أعماله

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، توزيع السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في جمهورية بنين.

وجرى توزيع 11 طنًّا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية الرمضانية في مدينة أفرانكو بمحافظة أوويمي بجمهورية بنين، استفاد منها 1.380 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لجمهورية بنين خلال شهر رمضان المبارك 1442هـ.

26 طنًّا من السلال الغذائية الرمضانية بالمهرة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 26 طنًّا و750 كيلوغرامًا من السلال الغذائية الرمضانية للمحتاجين في مديريتي المسيلة وسيحوت بمحافظة المهرة، استفاد منها 1.500 فرد.

ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الرمضانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق خلال عام 1442هـ.

خدمات طبية في مخيم الزعتري بالأردن

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وقد راجع العيادات أمس 284 مريضًا بمختلف الحالات المرضية؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 78 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 38 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 68 مريضًا من الأطفال، واستقبل قسم الطوارئ 33 مريضًا، وراجع 15 مريضًا عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 11 مريضًا في عيادة الأذن والأنف، كما تم عمل 68 تحليلًا لـ19 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 37 صورة أشعة لـ22 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 177 وصفة طبية.