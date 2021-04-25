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مستشفى حراء يُطْلِق خدمة حقن الإبر والليزر لعيون الأطفال حديثي الولادة

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مستشفى حراء يُطْلِق خدمة حقن الإبر والليزر لعيون الأطفال حديثي الولادة مستشفى حراء يُطْلِق خدمة حقن الإبر والليزر لعيون الأطفال حديثي الولادة
يجريها فريق متخصص في علاج اعتلال الشبكية بالتعاون مع "طبية مكة"

مستشفى حراء يُطْلِق خدمة حقن الإبر والليزر لعيون الأطفال حديثي الولادة

أطلق مستشفى حراء العام عضو تجمّع مكة المكرمة الصحي، خدمة جديدة بعيادة حقن الإبر والليزر لاعتلال شبكية الأطفال حديثي الولادة.

وصرحت رئيسة قسم العيون بمستشفى حراء الدكتورة دينا مسكي بأن الخدمة أطلقت بعد التعاون مع مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة؛ وذلك لتدريب الأطباء من قبل فريق طبي متخصص في حقن الإبر والليزر لاعتلال شبكية الأطفال حديثي الولادة، وقد نتج عن ذلك التعاون علاج أول حالة من قبل استشاريي قسم العيون بمستشفى حراء خلال هذا الأسبوع ولله الحمد.

وأوضح المدير التنفيذي بمستشفى حراء الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين أن العيادة تهدف إلى تقديم خدمة تشخيص وعلاج الأطفال حديثي الولادة مع كل الخدمات المتميزة الأخرى، مما يساعد في رفع مستوى الخدمات المقدمة بقسم العيون؛ حتى يصبح متميزاً من بين الأقسام الطبية في المنطقة بتوفيق الله ثم بفضل الجهود المبذولة من الزملاء، والتعاون الفعال والمثمر بين المنشآت الطبية.

يشار إلى أن عدد مراجعي قسم العيون لعام 2020م وصل إلى ما يقارب 15 ألف مراجع بإجمالي 500 عملية جراحية، كما بلغت إحصائية الربع الأول من عام 2021م ما يقارب 4600 بإجمالي يصل إلى 180 عملية جراحية حتى تاريخ اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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