محطات المحروقات المستثناة من الحظر .. اسماء

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جي بي سي نيوز - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن محطات المحروقات العاملة خلال حظر التجول الشامل المفروض حتى صباح يوم غد السبت، للحد من تداعيات فيروس كورونا، وعددها 154 محطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة.

كما أعلنت الوزارة عن السماح لمحطات المحروقات الاهلية الواقعة على الطرق الرئيسة التي تربط المحافظات بعضها ببعض، بتزويد الجهات المستثناة بالوقود خلال الحظر وعلى مدار الساعة، فيما يمنع على عمال المحطة المستثناة مغادرة المحطة والحركة خارجها خلال فترة الحظر لاي سبب كان.

وتشمل القائمة المحطات التابعة لشركة جوبترول: محطة الاستقلال (1)، محطة الهاشمية الزرقاء، محطة قنازع - زيزيا، محطة الحصن إربد، محطة الكرك المركزية، محطة السلط الجسر/ الدباس ، محطة القويرة العقبة، الكرامة - المطار عمان العاصمة، قوس النصر جرش، المفرق، محطة الشوبكي - طريق المطار العاصمة، محطة الاشرفية للمحروقات العاصمة، محطة جولف عنجرة عجلون، محطة العقبة 2 الجمرك، محطة خلدا (1)، محطة بيتولا لإدارة محطات المحروقات العاصمة، محطة يحيى بدر الحديد - جمرك عمان، محطة كاربلازا العاصمة، محطة عياش محمد أبو العيس (العموش) المفرق، محطة عماد النعيمات للمحروقات البلقاء، محطة الرويشد - أبو عاقولة، محطة عاشور إربد، محطة مندرين عمان العاصمة.

كما وتشمل القائمة المحطات التابعة لتوتال: محطة اليادودة (1)، محطة صويلح، الغباشة - محطة السعد طريق المطار، محطة مجمع الباصات اربد - دوار الثقافة، محطة الزرقاء الجنوبي جبل طارق، محطة ماهر حسونه الرصيفة، محطة امواج العقبة، محطة القويرة، معان الجديدة معان المدينة، محطة راس، محطة الحمر- الفحيص، محطة الغور الصافي، محطة القطرانة (2)، محطة نايفة شارع بغداد الدولي، محطة الحزام عمان.

المحطات التابعة لشركة المناصير وتشمل: محطة البوتاس الكرك، محطة الجيزة عمان، محطة الشيدية معان، محطة الطريق الخلفي العقبة، محطة المطار عمان، محطة الطنيب عمان، محطة ش. الشريف حسين العقبة، محطة وادي رم العقبة - الراشدية، محطة اربد، محطة خو الزرقاء، محطة المركز الثقافي عمان، محطة مطار العقبة .

وتشمل القائمة محطات المحروقات الأهلية: السخنة الزرقاء، محطة الخالد (الطيارة) للمحروقات اربد - حي الطارق، محطة العطاء للمحروقات عجلون، محطة الطاقة الفضية للمحروقات ناعور، شركة محطة الحامد للمحروقات سحاب، محطة عمر الحراحشة المفرق، محطة هضاب الجزيرة معان - مقابل محافظة معان، محطة ابو سيف للمحروقات عمان- ابو علندا، محطة صخر للمحروقات عمان - الجيزة/ الطريق الصحراوي، محطة ابراهيم المناصير عمان - ناعور، محطة طارق بترو عمان - سحاب، محطة عصام المحيسن الطفيلة - العيص، محطة الانصار للمحروقات معان- الشيديه، محطة مجمع البتراء السياحي القطرانة، محطة العلي عمان- شارع الاردن، محطة وادي موسى للمحروقات لواء البتراء- مدخل وادي موسى، محطة الوليد للمحروقات عمان - اليادودة / خريبة السوق، محطة الزيود للمحروقات الزرقاء، محطة الماجد للمحروقات المقابلين، محطة الراشد للمحروقات سحاب، محطة ذيبان للمحروقات، محطة جمال حمودة معان، محطة الفا للمحروقات الجيزة، محطة الجندي للمحروقات الزرقاء، شركة محمد الجراروة إربد، محطة بشرى للمحروقات الرمثا، محطة البلال للمحروقات مأدبا - التيم، محطة كار بلازا للمحروقات عمان، محطة بيت راس للمحروقات اربد، محطة حطين للمحروقات عمان، شركة ورثة محمد عواد القهيوي عمان - القويسمة، محطة برقش للمحروقات عجلون، شركة خالد ابراهيم فحماوي اربد - بني كنانه/ حرثا، شركة صالح عليمات وشركاه الزرقاء - الظليل، محطة رغدان للمحروقات عمان، محطة الفلاحات للمحروقات ذيبان، محطة الغزاوي للمحروقات إربد - الاغوار الشمالية، محطة الغدير للمحروقات المفرق - طريق حيفا بغداد الدولي، محطة الفارس للمحروقات إربد- الطيبة، محطة المغطس المركزية البلقاء - لواء الشونة الجنوبية، محطة منصور الشوشان للمحروقات الازرق، محطة الوديان للمحروقات اربد طريق الاغوار، محطة جمعية اسمنت الرشادية الطفيلة، محطة زي للمحروقات السلط، محطة السلمان طبربور - دوار المشاغل، شركة ورثة نوفل عطا الازرق، محطة توتال الدجاني اربد - طريق الحصن، محطة فيصل عبد الكريم الشديفات المفرق، شركة العون لإدارة المحطات عمان- الجبيهة، محطة الحسا للمحروقات، محطة طبريا مثلث بليلا - جرش، محطة البدور الشوبك، محطة الهباهبة الشوبك، محطة وادي اليابس الشونة، محطة دير علا الاغوار، محطة صبح - الهاشمي الشمالي، محطة سعد أبو عليم المفرق، محطة ديرعلا المركزية، محطة وقاس للمحروقات الاغوار، محطة قاقيش دوار خلدا، محطة مهند عويس طريق جرش - عجلون، محطة جراسيا للمحروقات شارع المفرق، محطة القيروان جرش، محطة السرو للمحروقات اربد - السرو، محطة الردايدة للمحروقات كفريوبا - اربد، محطة حابس الشرعة الزعتري - المفرق، محطة محروقات لواء المزار الشمالي، محطة توتال شارع الأمير حسين- المفرق، محطة الخال للمحروقات وسط اربد، محطة عبد الله عبد الدايم معان- المثلث، محطة محمد عبد الدايم الحسينية، محطة عكروش صافوط، محطة شمال عجلون طريق اربد عجلون، محطة بوابة الشرق للمحروقات، محطة طيبة للمحروقات الكرك - المزار الجنوبي، محطة محروقات خالد بني خالد الزعتري، محطة شركة العون عمان - الحزام، محطة أبو عدنان عماد المفرق، محطة سهول الطيبة للمحروقات الراجف، المحطة المركزية للمحروقات ديرعلا، شركة التنوير للمحروقات طريق الحزام، محطة المشاهير الطريق التنموي، محطة عجلون وسط عجلون، محطة طبلت وادي عبدون، محطة الأغوار المركزية الحديثة الاغوار، محطة الرجوب شارع البتراء- اربد، محطة بوابة الاردن الدوار السابع، محطة محمود مفلح الزعبي الرمثا، محطة الحرمين للمحروقات الزرقاء شارع وصفي التل، شركة ياسين احمد بني نصير وشريكته -كفرنجة، محطة محمد فخري لواء الكورة، محطة نبع الخير شارع الطرة - الرمثا، محطة خالد اسعد الداوود للمحروقات حوارة، محطة العقيل للمحروقات طريق المفرق- اربد، محطة ضيف الله الشقران طريق الرمثا- بشرى، محطة الدجنية- جوبترول طريق المفرق - الزرقاء، محطة اربيلا للمحروقات اربد - الحي الشرقي، محطة الناجي للمحروقات اربد، محطة الاثير للمحروقات اربد، محطة أبو زهرة مرج الحمام، محطة نجمة الحق اربد، محطة صفوة الروضة المشيرفة.