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تفويج 1.5 مليون معتمر ومصلٍ خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك

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تفويج 1.5 مليون معتمر ومصلٍ خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك تفويج 1.5 مليون معتمر ومصلٍ خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك
وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي من أجل سلامة الجميع

تفويج 1.5 مليون معتمر ومصلٍ خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك

قامت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بتفويج ما يقارب مليوناً ونصف المليون مصلٍ ومعتمر بالمسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى اليوم العاشر منه، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية من خلال تسخير الإمكانات لتوفير الراحة للمعتمرين والمصلين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي؛ من أجل سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

وأكّد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي؛ أن الرئاسة سخّرت طاقاتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تخصيص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل، وتنظيم عملية الدخول والخروج للجميع، واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة؛ داعياً المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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