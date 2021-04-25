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"إحسان" تعلن جمع المبلغ المطلوب لكفالة ألفي أرملة سعودية وأم لأيتام

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المنصة: ضاقت بهن سُبل الحياة وأصبحن في أمسّ الحاجة إلى يد الخير

كشفت منصة "إحسان" أنه تمّ جمع المبلغ المطلوب لكفالة أمهات الأيتام السعوديات ضمن المساهمة التي أعلنتها المنصة قبل اكتمالها بساعات.

وقالت "إحسان": بفضل الله، ثم بفضل إحسانكم، استطعنا جمع المبلغ المالي المطلوب لكفالة أمهات الأيتام السعوديات، تقبّل الله إحسانكم وأجزل عليكم العطاء.

وكانت قد دعت المنصة إلى بذل الخير لـ 2000 أرملة سعودية وأم لأيتام ضاقت بهن سبل الحياة، وأصبحن في أمسّ الحاجة إلى يد الخير التي تخفّف عنهن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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