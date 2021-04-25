أخبار عاجلة

أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة -
"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع -
المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس -
أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟ -
شركة مكيون تحصد جائزة أفضل مطوِّر عقاري -
المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها -
"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس -
علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد -
كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مباني الصفوة" توقّع عقد تمويل المرحلة الأولى لـ"الخميس جاردن" بعسير بقيمة ١٧٣ مليونًا

Print

أعلن المدير التنفيذي لشركة مباني الصفوة للتطوير العقاري حسن عبادي توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني؛ لتمويل كامل البنية التحتية والمرحلة الأولى من عقد مشروع الخميس جاردن بمنطقة عسير.

وقال "العبادي": "إن القيمة الإجمالية للتسهيلات البنكية تتجاوز 173 مليون ريال، وهي تمثل جزءًا من تكاليف إنشاء المشروع المكوَّن من 1128 وحدة سكنية، التي تتجاوز 480 مليون ريال. وسيتم إيداع مبلغ التمويل في حساب ضمان المشروع وفقًا لاشتراطات لجنة البيع على الخارطة (وافي)، التي بموجبها تم إصدار الترخيص النهائي للمشروع".

وأوضح المدير التنفيذي للشركة أن البنك العربي يعتبر من أهم الشركاء الماليين مع شركة مباني الصفوة للتطوير العقاري في جميع مشاريعها على الخارطة، وأن العقد يمثل الانطلاقة -بمشيئة الله- لمشاريع لاحقة سيتم إعلانها في حينه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة

أنين الهند.. وفيات قياسية للجائحة وانتشار متسارع وخبراء يتوقعون الذروة

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على العيص ووادي الفرع

المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

المملكة تعرب عن رفضها خطط وإجراءات "إسرائيل" لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس

أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟

أحدث التنبؤات وإجابة شافية.. متى وأين يصل الصاروخ إلى الأرض؟