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أمانة القصيم تنفذ 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة

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أمانة القصيم تنفذ 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة أمانة القصيم تنفذ 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة
لتوعية المتنزهين بالبروتوكولات وتطبيق احترازات منع تفشي "كورونا"

أمانة القصيم تنفذ 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة

نفذت أمانة منطقة القصيم عبر فريقها الرقابي والفريق التطوعي 624 جولة ميدانية داخل المنتزهات والحدائق العامة ومضامير المشاة بمنطقة القصيم، وذلك خلال الأسبوع الماضي، بمشاركة التجمع الصحي بمنطقة القصيم والجهات الأمنية.

وتهدف تلك الجولات إلى متابعة تطبيق التباعد الاجتماعي بين المتنزهين ورواد مضامير المشاة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي ، وتوعوية المتنزهين بالبروتوكولات والتعليمات للمحافظة على الصحة العامة.

كما تهدف الجولات الرقابية إلى متابعة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المواد الغذائية والاشتراطات الصحية.

أمانة القصيم فيروس كورونا الجديد القصيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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