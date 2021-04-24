أخبار عاجلة

المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها -
"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس -
علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد -
كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
تمنح الطاقة للصائمين.. تعرف إلى حلويات المخارق والزلابية التي ترتبط بشهر رمضان في تونس -
شاهد أول صورة للصاروخ الصيني التائه الذي يتوقع أن يصطدم بالأرض -
مواطن يعمل مقابل دولار يومياً ولاجئ يبحث في القمامة.. هذا وضع لبنان في رمضان -
بعد "تقاعدها".. فيلة سيرك سابقاً تصل إلى "منزلها" الجديد في البرية -
بعد العثور على قدم صغيرة في معدتها.. علماء يكتشفون أن مومياء مصرية لكاهن ذكر هي في الواقع امرأة حامل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأهلي يتنفس الصعداء بثنائية "غريب" و"السومة".. أسقط الشرطة وقفز للوصافة

Print
في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم

الأهلي يتنفس الصعداء بثنائية

تنفَّس الأهلي الصعداء في دوري أبطال آسيا بعد أن كسب نظيره الشرطة العراقي 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة (المجموعة الثالثة) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عن طريق هداف الفريق عمر السومة إثر استثماره عرضية مثالية، وصلته عند الدقيقة الخامسة.

وسط تراجع الأهلي للخلف، وتحديدًا عند الدقيقة الـ26، خطف الشرطة هدف التعادل من قدم اللاعب فهد يوسف في غياب دفاع الأهلي عن مراقبة اللاعب.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ70، تصدى حارس الشرطة أحمد باسل لتسديدة عبدالرحمن غريب.

وعاد غريب ليتوج حضوره بهدف التعزيز لفريقه عند الدقيقة الـ78 بعد تمريره ثلاثية مميزة من سلمان المؤشر إلى السومة، ومنه إلى غريب الذي وضع الكرة داخل الشباك هدفًا ثانيًا للأخضر.

وفي الدقيقة الـ87 أنقذ محمد العويس مرماه من هدف التعادل العراقي بعد التصدي لتسديدة مازن فياض.

وبتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، وبقي الشرطة متذيلاً القائمة؛ وغادر البطولة.

الأهلي يتنفس الصعداء بثنائية

الأهلي يتنفس الصعداء بثنائية

الأهلي يتنفس الصعداء بثنائية

دوري أبطال آسيا الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها

المعلمي: القضية الفلسطينية مدرجة على ‏جدول الأمم المتحدة منذ نشأتها والمنظمة ينبغي أن تجد حلاً لها

"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس

"التعاون الإسلامي" والكويت تدينان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس

علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد

علماء ومسؤولون باكستانيون يشيدون بقرار إنشاء جامع الملك سلمان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة

كورونا.. الهند تسجّل 401326 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة