الأهلي يتنفس الصعداء بثنائية "غريب" و"السومة".. أسقط الشرطة وقفز للوصافة

★ ★ ★ ★ ★

في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم

تنفَّس الأهلي الصعداء في دوري أبطال آسيا بعد أن كسب نظيره الشرطة العراقي 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة (المجموعة الثالثة) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكان الأهلي البادئ بالتسجيل عن طريق هداف الفريق عمر السومة إثر استثماره عرضية مثالية، وصلته عند الدقيقة الخامسة.

وسط تراجع الأهلي للخلف، وتحديدًا عند الدقيقة الـ26، خطف الشرطة هدف التعادل من قدم اللاعب فهد يوسف في غياب دفاع الأهلي عن مراقبة اللاعب.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ70، تصدى حارس الشرطة أحمد باسل لتسديدة عبدالرحمن غريب.

وعاد غريب ليتوج حضوره بهدف التعزيز لفريقه عند الدقيقة الـ78 بعد تمريره ثلاثية مميزة من سلمان المؤشر إلى السومة، ومنه إلى غريب الذي وضع الكرة داخل الشباك هدفًا ثانيًا للأخضر.

وفي الدقيقة الـ87 أنقذ محمد العويس مرماه من هدف التعادل العراقي بعد التصدي لتسديدة مازن فياض.

وبتلك النتيجة قفز الأهلي للمركز الثاني برصيد 7 نقاط، وبقي الشرطة متذيلاً القائمة؛ وغادر البطولة.

دوري أبطال آسيا الأهلي