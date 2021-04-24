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أعلن البنك المركزي السعودي للجمهور الكريم عزمه طرح فئة المائتي ريال من العملة الورقية السعودية؛ وذلك بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق "رؤية السعودية 2030" في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك استنادًا إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 6 بتاريخ 1379/ 07/ 01هـ.

وأوضح البنك المركزي أن فئة المائتي ريال سوف يتم طرحها وتداولها بدءًا من يوم الأحد 1442/ 09/ 13هـ الموافق 2021/ 04/ 25م، إضافة إلى الأوراق النقدية المتداولة حاليًا بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية.

وأكد البنك المركزي أنه تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية؛ إذ تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز، وألوان جذابة، تُبرز تصميم هذه الفئة. لافتًا إلى أن تصميم ورقة فئة المائتي ريال ذات اللون الرصاصي تضمن صورة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية السعودية 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية. بينما تضمن ظهر الورقة صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية.

البنك المركزي السعودي ساما الرؤية السعودية 2030