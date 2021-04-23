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30 فارسًا وفارسة في نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز

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30 فارسًا وفارسة في نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز

ينطلق نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية غداً السبت بمشاركة 30 فارسًا وفارسة، بعد أن أختمت أمس "الجمعة" منافسات نصف نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز بتنظيم الاتحاد السعودي للفروسية، وشهدت المنافسات مشاركة 60 فارسًا وفارسة مقسمة على ثلاثة أشواط بفئاتها الثلاث الصغرى والمتوسطة والكبرى.

وتأهل من كل فئة عشرة فرسان وفارسات إلى نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز، بعد منافسة كبيرة وقوية شهدتها الأشواط الثلاثة .

30 فارسًا وفارسة في نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز

30 فارسًا وفارسة في نهائي دوري هيئة تطوير بوابة الدرعية لقفز الحواجز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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