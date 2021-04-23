دورة مياه بمواقف كدي تمزّق ركبتي مواطن.. و"أمانة مكة": ندرس تأهيلها!

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المتضرر لـ"سبق": لا حمامات لذوي الاحتياجات وكبار السن.. والإهمال يسود

كشف مواطن في شكوى تلقتها "سبق" تعرضه لتمزق في ركبتيه، بسبب عدم وجود حمامات خاصة لذوي الاحتياجات وكبار السن في دورة المياه الوحيدة بالجزء الأول من مواقف كدي بمكة المكرمة.

وكشف المواطن "فاضل خضر الغامدي" لـ"سبق"، أنه أصابه تمزق في ركبتيه بسبب عدم وجود حمامات خاصة في دورة المياه الوحيدة في الجزء الأول أو المربع الأول من مواقف كدي بمكة المكرمة؛ لافتاً في شكواه إلى أن دورة المياه تعاني من الإهمال وعدم الاهتمام - على حد قوله.

وأشار "الغامدي" إلى أنه لا يستطيع التعامل مع الحمامات العادية، مطالباً المسؤولين في الجهات المختصة بضرورة الاهتمام وتحسين دورات المياه في الموقف الذي يستقطب العديد من الزوار والمعتمرين بما فيهم كبار السن وذوو الإعاقة.

وقد وقفت "سبق" على شكوى المواطن؛ حيث أظهرت الصور تهالك أبواب دورة المياه الوحيدة بالمربع الأول من مواقف كدي، إلى جانب عدم وجود حمامات لذوي الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن التشوه البصري للدورة من الخارج في الوقت الذي تبذل فيه وزارة الشؤون البلدية جهوداً في القضاء على التشوه البصري بشكل عام.

"سبق" عرضت الشكوى على المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف، والذي قال إنه إشارة إلى الاستفسار المرسل من قبلكم بخصوص موقف كدي، نود أن نوضح لكم بأن مواقف كدي يتوفر بها عدد 11 مجمع دورات مياه لخدمة المواطنين والمعتمرين المستخدمين لتلك المواقف، ويقوم مقاول تشغيل وصيانة دورات المياه بأعمال النظافة والصيانة بموجب خطة زمنية محددة، ويتم توفير المواد اللازمة من صابون ومناديل وخلافه، وكذلك يتم تأمين الأدوات اللازمة لأعمال الصيانة من خلال كوادر بشرية فنية كما يتم تطهير وتعقيم الموقع باستمرار.

وأضاف: "سيتم إبلاغ المقاول بالملاحظة ليتم معالجتها، كما نفيدكم بأن المباني لدورات المياه تحتاج إلى إعادة تأهيل وتم طرح مشروع بهذا الخصوص".

وأشار إلى أنه تم إنشاء دورات المياه بمواقف السيارات بمنطقة كدي منذ أكثر من ٢٠ عاماً وتم تسليمها إلى أمانة العاصمة المقدسة للقيام بأعمال تشغيلها وصيانتها؛ حيث تقوم الأمانة بتنفيذ ذلك من خلال عقود تشغيل وصيانة لتلك الدورات مبرمة مع مقاولين مؤهلين ومصنفين للقيام بتشغيلها وفق التكاليف المالية المرصودة لها ضمن ميزانية الأمانة.

وختم "الشريف" بقوله: "نظرًا لقدمها وتهالك العناصر المعمارية والصحية لها تقوم الأمانة حالياً بدراسة إعادة تأهيلها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ وسيتم ذلك في القريب بإذن الله".