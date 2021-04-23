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الطيران المدني يلزم الشركات بـ"توكلنا" لإصدار التذاكر وبطاقات الصعود

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الطيران المدني يلزم الشركات بـ"توكلنا" لإصدار التذاكر وبطاقات الصعود الطيران المدني يلزم الشركات بـ"توكلنا" لإصدار التذاكر وبطاقات الصعود
آلية لإبلاغ المسافرين بإلغاء حجوزاتهم حال اختلاف حالتهم الصحية عن التطبيق

الطيران المدني يلزم الشركات بـ

طالبت الهيئة العامة للطيران المدني بضرورة التزام شركات الطيران العاملة في بربط المعلومات الخاصة بالرحلات بتطبيق توكلنا، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك ليكون إصدار بطاقة صعود الطائرة للمسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق محصنًا بجرعتين، أو محصنًا بجرعة واحدة، أو لم تثبت إصابته.

وأعلنت الهيئة أنه سيتم الاكتفاء بإظهار تطبيق «توكلنا» في إثبات خلو الشخص من الإصابة بفيروس كورونا، دون الحاجة إلى أوراق ثبوتية لذلك.

وشدّدت على الجهات المخاطَبة في التعميم الذي أصدرته بضرورة أن يتيح النظام آلية إبلاغ المسافرين من خلال رسائل نصية بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن الحالات المذكورة سلفًا، مع التشديد على الحفاظ على حقوق المسافرين عند إلغاء حجوزاتهم بإعادة قيمة الحجوزات، أو تغييرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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