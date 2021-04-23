الأهلي لتأكيد تفوقه وتعزيز حظوظه بالتأهل للدور المقبل.. والشرطة العراقي للتشبث بآماله الضئيلة

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ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الأهلي السعودي اختبارًا سهلًا حينما يواجه الشرطة العراقي يوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2021.

يسعى الأهلي لتأكيد تفوقه على خصمه لتعزيز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة، وأيضاً لمواصلة تحسين الأداء والنتائج من أجل إسعاد جماهيره الغاضبة على وضع الفريق في الدوري المحلي.

ويعلم المدرب الروماني ريجيكامب أن الخسارة أو التعادل أمام الشرطة سيصعب مهمة فريقه في التأهل وسيقربه من الخروج مبكراً من دور المجموعات، وبالتالي سيكون موسمًا للنسيان لجماهير الأهلي العريضة على اعتبار أن الفريق قد خرج خالي الوفاض من أي لقب في المواسم الأخيرة الماضية.

في المقابل يسعى الشرطة العراقي للظهور بصورة مغايرة عن تلك التي ظهر عليها في الجولات الثلاث الأولى، حيث ما زال يبحث عن فوزه الأول للتشبث بآماله الضئيلة رغم صعوبة المهمة بعد أن تعرض لثلاث خسائر حتى الآن جعلته يحتل المركز الأخير في المجموعة.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

ويتصدر الدحيل ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للاستقلال، 4 للأهلي ولا شيء للشرطة.