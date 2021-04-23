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قال لـ"سبق": القرار يحمي الأمن الوطني السعودي لحين وقف التهريب الممنهج

أوضح المحلل والكاتب السياسي منيف عماش الحربي لـ"سبق" أن الكل يدرك أن السعودية لا تتخذ قرارًا له تماس مباشر مع أي دولة عربية شقيقة إلا بعد أن تقوم الرياض بمحاولات عديدة لحث الدولة العربية المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر يقع على الأمن الوطني السعودي، وأمن المواطنين والمقيمين، مصدره تلك الدولة.

وأضاف بأن السعودية تتحلى بالحكمة والصبر حتى لا تؤثر قراراتها على المصلحة المشتركة بين البلدين. وعندما اتخذت الرياض قرارها المهم بمنع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى السعودية، أو العبور من خلال أراضيها؛ فذلك إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية الموثوقة الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد السعودية.

وأبان أن نسبة الضبطيات المخبأة في الخضار والفواكه تجاوزت 75 % من إجمالي الضبطيات الواردة من لبنان؛ ما يستدعي اتخاذ إجراء حازم في هذا الشأن، بمنع دخول هذه السلع إلى أراضي السعودية.

وبيَّن "الحربي" أن حزب الله –للأسف- أصبح متمكنًا ومتغلغلاً في مفاصل الدولة اللبنانية؛ وهو ما جعله قادرًا على أن يصدّر المخدرات بشكل ممهنج تجاه السعودية؛ ما جعل السلطات اللبنانية المعنية عاجزة عن اتخاذ أي إجراء يحمي مصالح المزارعين اللبنانيين؛ وبالتالي مصالح الشعب اللبناني.

واختتم بأنه من الأولى أن يقرع قرار الرياض جرس الإنذار لدى الساسة والنخبة اللبنانية بأن ممارسات حزب الله من تصدير المخدرات والإرهاب سوف تؤدي إلى عزلة لبنان، وتحوُّله لدولة فاشلة بعد أن كان منارة للفكر والمعرفة والتطور الإنساني.