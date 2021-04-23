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النيابة: عقوبة تعمّد نقل عدوى كورونا تصل لـلسجن 5 سنوات

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النيابة: عقوبة تعمّد نقل عدوى كورونا تصل لـلسجن 5 سنوات النيابة: عقوبة تعمّد نقل عدوى كورونا تصل لـلسجن 5 سنوات
وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال

النيابة: عقوبة تعمّد نقل عدوى كورونا تصل لـلسجن 5 سنوات

أكدت النيابة العامة أن عقوبة كل من تعمّد نقل عدوى للآخرين، دون الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة شرعاً أو نظامًا؛ قد تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامة قد تصل أيضاً لـ(500) ألف ريال.

وأوضحت "النيابة" أن متعمّد نقل فيروس كورونا للآخرين يعاقَب بالسجن لمدة تصل إلى (5) خمس سنوات، والغرامة المالية التي قد تصل إلى (500,000) خمسمائة ألف ريال.

كما تتضمّن العقوبات: إبعاد المقيم المدان عن المملكة ومنعه من الدخول إليها نهائيّاً، وكذلك مضاعفة العقوبات حال تكرار الجريمة.

وأضافت أن عقوبات الحق الخاص تتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.النيابة العامة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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