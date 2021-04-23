"المقاطي" تحصل على الماجستير في التربية الخاصة بجامعة أم القرى

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حصلت على توصية بنشر بحثها حول اضطراب طيف التوحد للأطفال

حصلت الباحثة ريم المقاطي على درجة الماجستير في التربية الخاصة من جامعة أم القرى بتقدير ممتاز مع التوصية بنشر البحث ؛ حيث كان عنوان البحث " مستوى معرفة أولياء الأمور بالمؤشرات الأولية لاضطراب طيف التوحد للأطفال دون سن الثامنة بمدينة مكة المكرمة ".

وتفصيلًا: تمت مناقشة البحث من قبل لجنة المناقشة التي تكونت من: الدكتور محمد الحويطي أستاذ التربية الخاصة المشارك مشرفًا ومقررًا، الأستاذ الدكتور علي حنفي مناقشًا داخليًّا، الدكتور عدنان الثبيتي مناقشًا داخليًّا.

"سبق" تهنئ الطالبة ريم المقاطي، وتتمنى لها مزيدًا من التوفيق.