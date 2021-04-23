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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات (مفخخة) تجاه 

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات (مفخخة) تجاه السعودية البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات (مفخخة) تجاه 
دعت لضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي 4 طائرات (مفخخة) تجاه السعودية

دانت البحرين بشدة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وانتهاك القانون الدولي الإنساني، بإطلاق ثلاث طائرات مسيَّرة (مفخخة) تجاه مدينة جيزان، وطائرة أخرى تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية .

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، داعية إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، ومشيدة في الوقت نفسه بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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