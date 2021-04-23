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"الهلال" يعرض 15 مليون يورو للتوقيع مع "موسى ماريجا" مهاجم "بورتو"

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"الهلال" يعرض 15 مليون يورو للتوقيع مع "موسى ماريجا" مهاجم "بورتو" "الهلال" يعرض 15 مليون يورو للتوقيع مع "موسى ماريجا" مهاجم "بورتو"
ضمن عقد لمدة ثلاث سنوات

قالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إن نادي الهلال تقدم بعرض مالي ضخم لضم المهاجم المالي موسى ماريجا، مهاجم نادي بورتو البرتغالي.

وبحسب ما نقلت الصحيفة البرتغالية، فإن عرض الهلال لضم المهاجم 30 عاماً سيكون براتب إجمالي 15 مليون يورو وعقد لمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن اللاعب دخل الفترة الحرة من تعاقده مع ناديه البرتغالي، وسيكون رحيله حال اتفق مع الهلال دون حصول ناديه البرتغالي على أي مقابل.

وسبق للاعب المالي الجنسية، أن تعرض لواقعة شهيرة في وقت سابق عندما حاول مغادرة الملعب وعدم استكمال مباراة فريقه أمام فيتوريا جيماريش، بسبب هتافات عنصرية تعرض لها.الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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