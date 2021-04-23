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أمير منطقة تبوك يواسي أسرة الفرشوطي في وفاة والدتهم

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أمير منطقة تبوك يواسي أسرة الفرشوطي في وفاة والدتهم أمير منطقة تبوك يواسي أسرة الفرشوطي في وفاة والدتهم
عبر عن تعازيه ومواساته سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته

أمير منطقة تبوك يواسي أسرة الفرشوطي في وفاة والدتهم

قدم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، واجب العزاء إلى منصور بن عبدالعزيز الفرشوطي وإخوانه في وفاة والدتهم – رحمها الله – معربًا عن خالص تعازيه ومواساته سائلًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ومن جهته أعرب الفرشوطي باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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