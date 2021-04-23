"منيرة العتيبي" تنال درجة الدكتوراة في فلسفة علم النفس الإرشادي

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من جامعة الملك سعود

نالت منيرة العتيبي درجة الدكتوراة في فلسفة علم النفس الإرشادي من جامعة الملك سعود، حيث توصلت إلى أن الطلاب أكثر قابلية للانحراف الفكري والسلوكي مقارنة بالطالبات.

وجاء ذلك من خلال تناولها موضوع القابلية للإيحاء كمؤشر للانحرافات الفكرية والسلوكية لدى طلاب وطالبات المرحلة الثانوية.

وتوصلت من خلال دراستها إلى وجود علاقة موجبة بين القابلية للإيحاء، وأبعاد الانحراف الفكري، ووجود علاقة موجبة بين الانحراف الفكري، والانحراف السلوكي.

كما أن القابلية للإيحاء تسهم في التنبؤ بالانحراف الفكري من خلال أبعاد القابلية للإقناع، وعدوى الإغراء، وردة الفعل النفسية، والعناد والتمسك بالرأي. والأبعاد الأربعة تفسر (47,9%) من التباين في الانحراف الفكري.

كما تسهم أبعاد القابلية للإيحاء (القابلية للإقناع، وردة الفعل النفسية، والتوافق مع الرفاق، والعناد، والتحكم النفسجسمي، والعناد والتمسك بالرأي) في التنبؤ بالانحراف السلوكي، وهي تفسر (53,1%) من التباين في الانحراف السلوكي.

وجاءت الفروق في أبعاد القابلية للإيحاء في اتجاه الطالبات. بينما الفروق في أبعاد الانحراف الفكري والانحراف السلوكي كانت في اتجاه الطلاب.

وصحيفة "سبق" تبارك للدكتورة منيرة بنت حمد العتيبي نيلها درجة الدكتوراة في علم النفس الإرشادي.