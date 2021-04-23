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في افتتاح دوري المبتعثين بجنوب أستراليا.. فريق "دبليو صبيا" يهنئ الملك وولي عهده بمولد الأمير عبدالعزيز

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في افتتاح دوري المبتعثين بجنوب أستراليا.. فريق

في بادرة غير مستغربة، قدم فريق "دبليو صبيا" التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده بقدوم مولود ولي العهد الأمير عبد العزيز بن محمد بن سلمان.

وجاء ذلك في افتتاح دوري المبتعثين السعوديين بولاية جنوب أستراليا، والتي يشرف عليها النادي السعودي.

وشهد الحفل كلمة لرئيس اللجنة الرياضية المبتعث علي الحكمي، أكد فيها على دور الملحقيات الثقافية على دعمهم وتواصلهم مع الأندية الطلابية، كما أكد على أهمية هذه البطولات الرياضية لما فيها من تنافس كبير بين المبتعثين.

وذكر أن النادي سينفذ مستقبلًا عدة بطولات في رياضات مختلفة، مشيدًا بتعاون كافة المبتعثين في إنجاح الأنشطة الرياضية والاجتماعية.

من جانبه طالب المبتعث في الإدارة الرياضية والترفيه بجامعة جنوب أستراليا إبراهيم عبدالفتاح الحازمي، وزارة الرياضة بإنشاء رابطة دوري المبتعثين على غرار رابطة الأحياء؛ حيث يتواجد أكثر من ٢٥ ألف شاب مبتعث في عدة دول مختلفة.

وأكد أن هذا يسهم كذلك في تقديم المواهب الشابة للرياضة ، مشيرًا إلى أن البطولات الرياضية التي تنظمها الأندية الطلابية لم تعد مجرد انتصار وكسب بطولات فقط، بل هو انعكاس لما يلاقيه المبتعث السعودي من دعم، وترجمة ذلك الدعم تكون عبر إقامة مثل هذه البطولات في دول الابتعاث، كما تعكس الواجهة الحضارية التي وصلت إليه رياضتنا السعودية.

في افتتاح دوري المبتعثين بجنوب أستراليا.. فريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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