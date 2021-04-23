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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تستمر إلى 8 مساءً

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تستمر إلى 8 مساءً تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تستمر إلى 8 مساءً
رياح نشطة وسحب رعدية وتدني الرؤية على المدينة المنورة

تنبيه لـ

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، المخواة، بلجرشي، بني حسن والأجزاء المجاورة لها.

المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس لهذا اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن رياحاً نشطة وسحب رعدية, تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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