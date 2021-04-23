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"التعليم" تعلن تعديل موعد إجازة الهيئتين "التعليمية والإدارية" في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية إلى 17 رمضان

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في مدارس التعليم العام والتربية الخاصة

أعلنت وزارة التعليم عن تنظيم أعمال الدور الثاني، وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي الحالي؛ لمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية بمدارس التعليم العام والتربية الخاصة.

وأوضحت أنه نظرًا لانتهاء اختبارات الدور الأول في المرحلة الابتدائية، واستكمال خطط المعالجة والدعم؛ فقد قررت أن تكون بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية في مرحلة رياض الأطفال ومعاهد ومراكز وبرامج التربية الفكرية والتوحد وتعدد العوق لجميع المراحل الدراسية، نهاية دوام يوم الخميس 10/ 9 / 1442هـ، وبداية أعمال اختبارات الدور الثاني من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي في مدارس التعليم العام والتربية الخاصة، يوم الأحد 13 / 9 / 1442هـ.

وأضافت أن بداية إجازة نهاية العام للهيئتين التعليمية والإدارية لبقية المرحلة الابتدائية في مدارس التعليم العام والتربية الخاصة، نهاية دوام يوم الخميس 17/ 9 / 1442هـ.

وأكدت أن للتمتع بالإجازة يشترط إنهاء جميع الأعمال وتسليم النتائج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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