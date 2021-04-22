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"سيدني" النصر يواجه صعوبات.. و"الدوسري": ليس لنا خيار إلا الفوز

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"سيدني" النصر يواجه صعوبات.. و"الدوسري": ليس لنا خيار إلا الفوز "سيدني" النصر يواجه صعوبات.. و"الدوسري": ليس لنا خيار إلا الفوز
في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فولاد الإيراني

قال مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "سيدني": إن المدير الفني للفريق "مانومينزيس" بخير، لكنه يشكو من نزلة معوية بسيطة فقط، طلب مني حضور المؤتمر وكلنا فريق عمل واحد، وسوف يتواجد في تمرين اليوم.

جاء حديث مساعد المدير الفني البرازيلي مانو مينيزس في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فولاد الإيراني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وقال سيدني: تنتظرنا غدًا مقابلة أخرى ستكون صعبة، لكننا مستعدون جيدًا لهذه المباراة، وسنكمل استعدادنا عبر تدريب اليوم.. المباريات قريبة من بعضها، ونحاول التحضير بكل ما نستطيع، والأهم بالنسبة لنا هو الاسترجاع الجيد للاعبين".

وتابع: في المباراة الماضية أحسسنا بأن الفريق الإيراني قوي جدًّا لياقيًّا وجسديًّا ويقاتل على الكرة.. حذّرنا لاعبينا من تدخلاتهم الجسدية ومناقشة الفريق الإيراني للحكم وكثرة تضييع الوقت.

بدوره قال الكابتن عبدالرحمن الدوسري: حضرّنا للمباراة بشكل جيد، فارق النقاط قليل بين الفرق لذلك سندخل وليس لنا خيار إلا الفوز إن شاء الله.

وأضاف: أجواء المعسكر جميلة لكن بعد ظهور بعض حالات التزمنا في غرفنا بشكل كامل، لا نريد خسارة لاعبين أكثر في البطولة.. الآن نطبق الاحترازات الكاملة من أجل سلامة الجميع.دوري أبطال آسيا النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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