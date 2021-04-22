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بسبب "كورونا".. التسجيل المسبق شرط لحضور فعاليات "فوانيس مكية"

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بسبب "كورونا".. التسجيل المسبق شرط لحضور فعاليات "فوانيس مكية" بسبب "كورونا".. التسجيل المسبق شرط لحضور فعاليات "فوانيس مكية"
تقام حضوريًّا في المقر وافتراضيًّا عبر المنصة الإلكترونية وتستمر حتى 19 رمضان

بسبب

يترقب أهالي مكة وزائروها انطلاق فعاليات "فوانيس مكية" بمقر غرفة مكة المكرمة، هذا المساء، بعد عام من تعليقها حضوريًّا؛ بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وفعالية فوانيس مكية هي فعالية سنوية تقيمها غرفة مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك للموسم الرابع على التوالي؛ حيث تقام هذا العام ولأول مرة بطابع هجين، ويشارك بها أصحاب المشاريع الصغيرة وتحتوي على عدد من الفعاليات المختلفة.

ومعرض هجين هو مزيج يتكون من معرض حي ومعرض افتراضي في ذات الوقت، حتى يتمكن الجمهور من المشاركة والتفاعل مع المعرض بغض النظر عن مكان تواجدهم.

وتنطلق فعاليات "فوانيس" بشكل فعلي في مقر غرفة مكة هذا المساء، وسط أجواء رمضانية، وفعاليات متنوعة.

وستقام حضوريًّا في المقر، وافتراضيًّا عبر المنصة الإلكترونية، وذلك من تاريخ 10 - إلى 19 رمضان 1442هـ - ومن الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية صباحًا.

وللحضور يجب التسجيل المسبق من خلال:
https://fawanees.makkahchamber.saفيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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