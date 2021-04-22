أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حملة ميدانية بالطائف تغلق محلات مخالفة للاحترازات وتغرم المخالفين

Print
نفذتها الصحة والأمانة والضبط الإداري.. وشملت حي الشرقية والبخارية

حملة ميدانية بالطائف تغلق محلات مخالفة للاحترازات وتغرم المخالفين

رصدت حملة ميدانية نفذتها عدة جهات حكومية ممثلة في "الضبط الإداري، والأمانة، والصحة" في محافظة الطائف، مخالفات عديدة على المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وتفصيلًا: أوضح مدير صحة البيئة بصحة الطائف حسن الزهراني، أن الحملة شملت المحلات التجارية في حي الشرقية والبخارية؛ وذلك لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية لمنع انتشار من خلال منع التجمعات والزحام داخل المحلات والالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق البروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف الزهراني أن الحملة قامت بإغلاق بعض المحلات التجارية التي لم تطبق الاحترازات الوقائية، كما حررت مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة.

وأشار الزهراني إلى أن لدى صحة الطائف 11 فرقة ميدانية تعمل على مدار الأسبوع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقات ضمن إدارة المشاركة المجتمعية.

حملة ميدانية بالطائف تغلق محلات مخالفة للاحترازات وتغرم المخالفين

حملة ميدانية بالطائف تغلق محلات مخالفة للاحترازات وتغرم المخالفين

الطائف أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد أمانة محافظة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان