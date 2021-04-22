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السويد تمدد القيود مجددًا لاستمرار ارتفاع إصابات كورونا

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السويد تمدد القيود مجددًا لاستمرار ارتفاع إصابات كورونا السويد تمدد القيود مجددًا لاستمرار ارتفاع إصابات كورونا
لا تزال قائمة على المطاعم والمتاجر وصالات الألعاب الرياضية

السويد تمدد القيود مجددًا لاستمرار ارتفاع إصابات كورونا

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، اليوم الخميس، تمديد القيود للحد من انتشار نظرًا لاستمرار الإصابات في الارتفاع.

وكشف لوفين في مؤتمر صحفي عن أن خطط تخفيف القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع وإقامة حفلات مثل الحفلات الموسيقية اعتبارًا من الثالث من مايو؛ قد تأجلت.

ولن يتسنى مثل ذلك التخفيف إلا عندما يقل الضغط على نظام الرعاية الصحية وتنخفض الإصابات.

وهذا يعني أن التجمعات سوف تظل مقتصرة على ثمانية أشخاص والسماح لعشرين شخصاً بحضور الجنازات.

وما زالت القيود على المطاعم والمتاجر وصالات الألعاب الرياضية قائمة، بحسب سلطات الصحة. وسوف تواصل المطاعم والحانات والمقاهي غلق أبوابها 0830 مساء حتى 17 مايو على الأقل.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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