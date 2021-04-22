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الأردن: الإفراج عن موقوفي قضية الفتنة باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن

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الأردن: الإفراج عن موقوفي قضية الفتنة باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن الأردن: الإفراج عن موقوفي قضية الفتنة باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن

الأردن: الإفراج عن موقوفي قضية الفتنة باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن

أعلنت نيابة أمن الدولة الأردنية، اليوم الخميس، الإفراج عن موقوفي قضية "الفتنة" باستثناء باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وذلك بعد توجيه من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إثر مناشدات عشائرية للصفح عنهم.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي إنه "بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، ‏في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً".
وأضاف: "فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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