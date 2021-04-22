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رفع عدد أسرّة العناية بمستشفى الملك سلمان في حائل

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تجاوباً مع الزيادة في معدل الحالات الحرجة بـ"كورونا"

رفع عدد أسرّة العناية بمستشفى الملك سلمان في حائل

رفعت "صحة حائل" الطاقة الاستيعابية لأسرّة العناية المركزة بمستشفى الملك سلمان التخصصي؛ نظراً لازدياد حالات "كورونا" الحرجة بالمنطقة، وضمن الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المنطقة، وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

ونشرت "صحة حائل" على حسابها بـ"تويتر" أنه تفقّد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري مساء أمس المستشفى، وثمّن جهود الكوادر بالتجمع الصحي.

الجدير ذكره أن منطقة حائل سجّلت أول حالة وفاة بمنطقة حائل بفيروس كورونا الجديد، في 11 أبريل 2020، ووصلت حتى أمس 21 أبريل 2021، 8394 حالة إصابة بحسب موقع التحديثات اليومي لإصابات كورونا على موقع وزارة الصحة، وتوزعت تلك الحالات بالمنطقة على النحو التالي: "حائل 6.933" و"موقق 187"، و"الشملي 222"، و"الحائط 243"، و"السليمي 35"، و"الغزالة 147"، و"سميراء 45"، و"الشنان 209"، و"بقعاء 373".

وبلغت الحالات النشطة حتى التاريخ نفسه 260 حالة نشطة توزعت على النحو التالي: "حائل 183"، و"موقق 18"، و"الشملي 10"، و"الحائط 22"، و"الغزالة 17"، و"سميراء 1"، و"الشنان 8"، و"بقعاء 1".

وحتى تاريخه سجلت المنطقة 7989 حالة تعافٍ توزعت على النحو التالي: "حائل 6610"، و"موقق 169"، و"الشملي 212"، و"الحائط 217"، و"السليمي 35"، و"الغزالة 130"، و"سميراء 44"، و"الشنان 201"، و"بقعاء 371"، فيما بلغت الوفيات 145 حالة منها "140 في حائل"، و"4 في الحائط"، وحالة واحدة ببقعاء.

رفع عدد أسرّة العناية بمستشفى الملك سلمان في حائل

رفع عدد أسرّة العناية بمستشفى الملك سلمان في حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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