إدخال "ميديكا كلاود" الطبي في طوارئ مستشفى صامطة

★ ★ ★ ★ ★

النظام يهدف للتسهيل على المراجعين وتخفيف الزحام

قام مدير مستشفى صامطة العام يحيى محمد أزيبي بإطلاق شارة البدء بالعمل على نظام "ميديكا كلاود" الطبي، وذلك

عبر استخدام أجهزة التابلت في قسم الطوارئ في مستشفى صامطة العام.

وقال الدكتور مساوي قيسي رئيس قسم الطوارئ: الفكرة بدأت منذ فترة، وذلك بسبب الازدحام الشديد في القسم من قبل المراجعين؛

فتم تشكيل لجنة لوضع حلول لهذه المشكلة.

وأضاف: تمت الموافقة على البدء في استخدام أجهزة التابلت لتساعد الكادر الطبي في إدخال معلومات المرضى وتقليل مدة الانتظار وحفظ الوقت.

من ناحيته، قال المهندس حسن مباركي رئيس قسم الصحة الإلكترونية في المستشفى: هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 والتي

تهدف إلى تفعيل الخدمات الرقمية في كافة المرافق الحكومية وخصوصًا الصحية.



وأضاف: يستطيع الطبيب من مكان تواجده؛ الاطلاع على ملف المريض ومعرفة تاريخه المرضي وكافة التحديثات من نتائج وفحوصات والاحتياجات الدورية للمريض ..

من جهته، أكد الأخصائي يحيى مهدي رئيس قسم الجودة وسلامة المرضى في المستشفى أن جودة الخدمة من الأولويات التي يحرص عليها

المستشفى، حيث يقدم حلولاً مثالية ومبتكرة في سبيل تقديم الخدمة المتميزة للمراجع في مختلف أقسام المستشفى.

حضر التدشين الدكتور فاضل هزازي المدير الطبي والمساعد المالي والإداري علي سهلي ورئيس قسم الصحة الإلكترونية المهندس حسن مباركي ورئيس قسم التمريض عبدالعزيز مجرشي.