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توضيحات من "نفادي" تؤكد تفاؤل البلاد بما ستشهده من جذب للاستثمارات

‬قالت وكالة "بلومبرغ" إن السعودية تسعى لتسريع عمليات الخصخصة؛ حيث أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي للتخصيص ريان نقادي، في مقابلة مع "بلومبرغ"، أن المملكة تهدف إلى إبرام صفقات بنية تحتية بقيمة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) مع مستثمرين من القطاع الخاص هذا العام.

وأوضح "نقادي" أن هذا المبلغ، فيما لو تحقق، سيكون الأكبر منذ إنشاء المركز الهادف لتسريع عمليات الخصخصة في البلاد، في عام 2017، مشيراً إلى استكمال العديد من مبيعات الأصول هذا العام.

وأكد أن الرياض متفائلة "بشأن عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات جذب الاستثمارات التي ستشهدها البلاد في عامي 2022 و2023".

وأضاف: "لدينا مجموعة واضحة من الصفقات، نحتاج فقط إلى تحديد الأولويات، ونمتلك اليوم رؤية واضحة أكثر مقارنة بقبل عامين أو ثلاثة أعوام".

وتعمل السعودية على جذب الاستثمارات إلى اقتصادها، ويعد الاستثمار أمراً أساسياً في خطة التحول الاقتصادي التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى ابتعاد المملكة عن الاعتماد فقط على النفط.