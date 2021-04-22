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أول عملية من نوعها بعسير.. استئصال مريء بالمنظار الجراحي

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أول عملية من نوعها بعسير.. استئصال مريء بالمنظار الجراحي أول عملية من نوعها بعسير.. استئصال مريء بالمنظار الجراحي
أنهت معاناة مريض بعدما شخصت حالته بوجود ورم سرطاني

أول عملية من نوعها بعسير.. استئصال مريء بالمنظار الجراحي

نجح -بفضل الله- فريق جراحي في مستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة الجهاز الهضمي العلوي والسمنة الدكتور علي ناصر القحطاني، في إنهاء معاناة مريض بعد أن تم تشخيص حالته بوجود ورم سرطاني في المريء؛ حيث تمت عملية استئصال المريء بالمنظار الجراحي الذي يتطلب مهارات خاصة وإمكانيات عالية؛ وذلك كأول عملية من نوعها في منطقة عسير.

ويعد سرطان المريء من الأمراض الصعبة في علاجها والتي تتطلب عملًا متكاملًا من التخصصات للوصول إلى التشخيص الدقيق، كما تعتبر عمليات المريء من التدخلات الجراحية المعقدة، كون العملية تجرى عن طريق البطن والصدر والعنق في معظم الحالات.

وقد تكون الفريق الجراحي من الدكتور محمد الغزواني والدكتور علي الوليدي والدكتور فارس الشريف والدكتورة بديعة محمد، استشارية التخدير.

وتم متابعة المريض بعد العملية حتى خروجه بصحة جيدة دون حدوث أي مضاعفات بفضل الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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