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"الراضي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لدى الجمهورية القرغيزية

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"الراضي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لدى الجمهورية القرغيزية "الراضي" يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه سفيراً لدى الجمهورية القرغيزية
أعرب عن اعتزازه بالثقة الملكية سائلاً الله عز وجل أن يكون عند حسن الظنّ

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية إبراهيم بن راضي الراضي، الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، على الثقة الملكية بتعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية.

وأعرب السفير الراضي عن اعتزازه وفخره بالثقة الملكية الكريمة، سائلاً الله عز وجل أن يكون عند حسن ظنّ القيادة الحكيمة، وأن يؤدي مهامه في منصبه الجديد على أكمل وجه بما يخدم مصالح المملكة ومواطنيها، ويعزز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وفي ختام تصريحه، دعا السفير الراضي بأن يحفظ الله المملكة وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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