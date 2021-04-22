التعريف بلقاح "كورونا" والفئات المستهدفة في حملة لـ"صحة جازان"

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تنفذ عبر شراكات مجتمعية ومتطوعين في الأسواق والمساجد وغيرهما

تنفذ المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان ،ضمن جهودها الحالية، حملة توعوية مكثفة للتعريف بلقاح فيروس كورونا والفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للقاح كورونا، وتطبيق "صحتي" والخدمات التي تقدم من خلاله، وأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وأوضحت "صحة جازان"، أن الحملة ستنفذ من خلال العديد من الشراكات المجتمعية مع عدد من لجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة والجمعيات التطوعية، ومتطوعين صحيين مسجلين عبر منصة التطوع الصحي في الأسواق والمقاهي والأماكن العامة والمساجد والدوائر الحكومية في جميع محافظات ومراكز المنطقة.

وبينت أن الحملة تأتي امتداداً للحملات التوعوية التي تطلقها وزارة الصحة منذ بدء جائحة كورونا، بهدف توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

المديرية العامة للشؤون الصحية جازان