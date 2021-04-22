الأهلي (ينتفض) آسيويًا .. ويخطف نقاط الشرطة

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أعاد بعضًا من بريقه

عاد الأهلي للمنافسة بعد انتصاره على نظيره الشرطة العراقي بنتيجة 3-0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.\

بدأت المباراة سريعة وهجومية من كلا الفريقين، حيث افتتح التسجيل الظهير الأيمن للأهلي عبدالله حسون بتسديدة قوية عند الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة عمر السومة.

ولم يتأخر هدف التعزيز الثاني للأهلي الذي جاء عن طريق إدريس فتوحي بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة عند الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني اتسمت المباراة بالهدوء وبدا الإجهاد واضحًا على كلا الفريقين، لكن كان لعبد الرحمن غريب كلمته في المباراة حيث توج مجهوده الكبير في المباراة بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلاً الضائع 4+90.

بتلك النتيجة تصدر الدحيل ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط للاستقلال، و4 نقاط للنادي الأهلي بينما بقي سجل الشرطة العراقي خاليًا من النقاط.