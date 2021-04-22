"الحازمي" يدشن حملة "حصن" تطعيم منسوبي ومنسوبات التعليم في الليث

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تستهدف العودة للحياة الطبيعية قبل بدء العام الدراسي القادم

دشن مدير ‎التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، وبحضور المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي، والمساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور محمد بن أحمد النعيري، والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) هدية محمد البركاتي، بجانب عددٍ من قيادات الإدارة ومديري الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم ، ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات والمعارض ، انطلاقة فعاليات الحملة التوعوية الصحية لأخذ لقاح ‎فيروس كورونا المستجد، (حصن)، والبرنامج الإحصائي المصاحب للحملة، والتي تقيمها إدارة الشؤون المدرسية ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية.

وصرّح مدير التعليم بأن هذه الحملة تأتي تنفيذًا للتوجيهات السامية، وتوجيه وزارة التعليم بوضع خطة زمنية لاستكمال التطعيم لكل منسوبي ومنسوبات التعليم قبل بدء العام الدراسي القادم ١٤٤٣هـ، لضمان العودة للحياة الطبيعية في ظل ما سخرته الدولة رعاها الله بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - من دعم سخي لرعاية المواطنين والمقيمين وحمايتهم من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ .

وكشف "الحازمي" عن وجود تنسيق وتواصل مستمر لإدارة التعليم مع المسؤولين في مستشفى الليث العام، لوضع خطة مشتركة لتطعيم منسوبي الإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، مبينًا أن الإدارة ستعمل على تهيئة مركزين لأخذ اللقاح أولهما للرجال في المبنى الرئيس لإدارة التعليم، والثاني للسيدات في مبنى الشؤون التعليمية (بنات).

وأعرب "الحازمي" عن شكره لكل القائمين على الحملة، مطالبًا جميع الجهات بالتعاون معهم لإنجاح الحملة، في ضوء الخطط والبرامج المعتمدة لتنفيذها.

من جانب آخر اعتبر المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي تنفيذ إدارة التعليم لهذه المبادرة جزءًا من مسؤوليتها الوطنية لتطبيق الحماية الصحية داخل مقرات العمل، وحرصًا على صحة وسلامة الموظفين والموظفات ، إلى جانب توفير بيئة عمل مناسبة وصحية وآمنة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال (السوادي) حرصت إدارة التعليم على إعداد وتنفيذ حزمة من الخطط والبرامج الصحية والإعلامية والتقنية للمساهمة في التعريف بأهمية اللقاح ودوره الفاعل بإذن الله في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح (السوادي) أن الشؤون الصحية المدرسية وبالتعاون مع مركز الإحصاء قد قامت بإعداد منصة إلكترونية، تهدف إلى حصر وتسجيل منسوبي إدارة التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية( بنين / بنات) ممن تلقوا اللقاح من عدمه لحثهم على أخذ اللقاح وتقديم الدعم اللازم لهم.

وعلى صعيد آخر استعرض مدير إدارة الإعلام والاتصال محمد بن ختيم المالكي، الملامح الرئيسة للخطة الإعلامية لفعاليات الحملة، كما استعرض مدير مركز الإحصاء الأستاذ صالح بن راجح العيافي البرنامج الإحصائي للحملة وقام بشرح آلية التسجيل عبر المنصة والاستفادة من الخدمات التقنية التي تقدمها.