"نفع" توزع 3422 سلة غذائية على مستفيديها في الأسبوع الأول من رمضان

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بتكلفة مليون و300 ألف ريال .. وتضمنت بطاقات شرائية للأيتام والأرامل

وزعت جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة خلال الأيام الأولى من رمضان (3422) سلة غذائية وبطاقات شرائية لتلبية احتياج الأسر المحتاجة من الفقراء، والأيتام، والمطلقات والأرامل والذين يقعون ضمن نطاق الجمعية الذي بلغ عدد أفرادها (17110) أسرة . كما وزعت (15000) وجبة إفطار صائم ساخنة وجافة في الحرم المكي والمطارات استفاد منها (17250) فردًا، فيما بلغ عدد المستفيدين حتى اليوم (34360) مستفيدًا ومستفيدة .

وثمّن المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الجهني جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله على ما توليه من اهتمام ورعاية للأسر المحتاجة والأيتام وغيرها من الفئات التي تأثرت من تداعيات جائحة كورونا من خلال البرامج التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشيدًا كذلك بتبرعات أهل الخير من رجال الأعمال والموسرين في نجاح تنفيذ عددٍ من البرامج والتي تؤكد تكاتف المجتمع السعودي.

وكشف "الجهني" أن الجمعية وزعت (1937) سلة غذائية، و (1485) بطاقة شرائية و (6000) وجبة ساخنة للأسر، وكذلك (8000) وجبة جافة في الحرم المكي ، فيما وزعت (500) وجبة يوميًا للقادمين والعاملين في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ التي أسهمت في تلبية احتياج الأسر من السلات الغذائية والوجبات وصلت إلى (1338290) ريالاً . وقدم شكره لجميع العاملين بالجمعية على متابعة تنفيذ البرنامج، وأهاب بالمجتمع التعاون لتعزيز أنشطة الجمعية تجسيدًا لمبدأ التكافل بين أبناء هذا الشعب الكريم.

وأشار "الجهني" إلى أن برنامج "السلات الغذائية" و "البطاقات الشرائية" يلبي احتياج العديد من الأسر المحتاجة حسب ما تحتاج إليه الأسرة من حيث عدد أفرادها ومدى احتياجهم وضمن آلية توزيع تضمن معرفة سير العمل، والتأكد من استلام الأسر المدرجة في القوائم المستفيدة من برامج الجمعية، موضحًا أن الجمعية توزع "السلة الشهرية" على مدار العام حيث تستفيد من ذلك (17110) أسرة شهريًا.