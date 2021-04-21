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رئيس اللجنة الطبية يحمل أنباء سعيدة لجماهير النصر.. بشأن المصابين بفيروس "كورونا"

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رئيس اللجنة الطبية يحمل أنباء سعيدة لجماهير النصر.. بشأن المصابين بفيروس "كورونا" رئيس اللجنة الطبية يحمل أنباء سعيدة لجماهير النصر.. بشأن المصابين بفيروس "كورونا"

رئيس اللجنة الطبية يحمل أنباء سعيدة لجماهير النصر.. بشأن المصابين بفيروس

أكد رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور صالح الحارثي، أنه يتعين على اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، المقامةُ بعض مجموعاتها لمنطقة الغرب بنظام التجمع في المملكة العربية ، الحصول على مسحة سلبية بعد 72 ساعة من آخر اختبار إيجابي، ثم مسحة سلبية ثانية بعد 24 ساعة؛ للتأكد من مشاركتهم.

وقال الحارثي، الأربعاء، لوكالة "فرانس برس": مَن تظهر نتيجة مسحته الطبية إيجابية؛ يتم عزله بصورة مباشرة؛ على أن يُجري مسحة طبية أخرى بعد 72 ساعة من ظهور النتيجة، وفي حال ظهرت النتيجة سلبية يتم إجراء مسحة أخرى في غضون 24 ساعة، وإذا ظهرت سلبية فإن اللاعب يحق له العودة لمعسكر الفريق.

وتابع الحارثي: يبقى قرار المشاركة في التمارين خاضعًا للجهاز الطبي للفريق وفقًا لجاهزيته البدنية، أما في حال استمرت النتيجة إيجابية؛ فإنه يتابع إجراء المسحة الطبية كل 72 ساعة، إلى أن تظهر النتيجة السلبية.. بعد ذلك يتم إجراء مسحة بعد مرور 24 ساعة للتأكد من النتيجة السلبية، وبالتالي يحق له المشاركة مع فريقه.

وكان نادي النصر السعودي قد أعلن الاثنين الماضي ارتفاع عدد المصابين في صفوفه بكورونا إلى تسعة، بينهم اللاعبون: (الحارس الأسترالي براد جونز، والمهاجم فراس البريكان، والظهير الأيسر عبدالرحمن العبيد، وعبدالعزيز علاوي، وأسامة الخلف).

وأوضح الحارثي أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الآسيوي والجهات ذات العلاقة من أجل تطبيق أقصى درجات الحماية في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حرصًا على سلامة الجميع في البطولة.

وتابع: "جميع الفِرَق المشاركة والمرافقون لها وكذلك أعضاء اللجنة المنظمة يعملون وفق نظام "الفقاعة الصحية" التي أقرها الاتحاد الآسيوي؛ بحيث لا يسمح لأي شخص بمغادرتها أو دخول أشخاص جدد، إضافة إلى الفحوص اليومية وشبه اليومية لجميع العاملين في مقر الإقامة والملاعب ووسائل النقل وتعقيم المنشآت بشكل يومي.

وتستضيف السعودية مباريات ثلاث مجموعات من منافسات دوري أبطال آسيا في الرياض وجدة؛ فيما تستضيف كل من الإمارات والهند مباريات مجموعتين.النصر دوري أبطال آسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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