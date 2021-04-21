أخبار عاجلة

العلاقات السعودية الباكستانية.. ارتباط تاريخي ممتد لأكثر من 70 عامًا -
ابتزاز بالنساء وما خفي.. تسول الحوثي ووزير داخليته من حسابات الفقر بالمملكة! -
بالأسماء.. 64 موقعًا لإقامة صلاة العيد في "تربة" ومراكزها -
موافقة الملك سلمان على بناء مشروع جامع خادم الحرمين في الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان -
توازن إقليمي وأمن للمنطقة.. قراءة في شراكة "السعودية-باكستان" الاستراتيجية -
احتواء حريق "مكة مول" في وقت قياسي.. هنا التفاصيل -
فيديو مرعب.. طفل يتسلل لأخطر مكان بمطار أمريكي -
محلل سياسي: الرياض وإسلام آباد قطبا العالم الإسلامي.. وزيارة رئيس الوزراء تأكيد لذلك -
مدير تعليم صيبا: دعم القيادة ساهم بفاعلية في نجاح التعليم عن بُعد -
أمي رفضت تمثيلي مع النساء.. "الحميدي": "كورونا" كشفته الفلافل.. نادم! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة المدينة: ضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

Print
شرطة المدينة: ضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا شرطة المدينة: ضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا
القحطاني: اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة

شرطة المدينة: ضبط 4 أشخاص خالفوا تعليمات العزل بعد ثبوت إصابتهم بكورونا

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (4) أشخاص بالمدينة المنورة، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا؛ ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة؛ لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

شرطة المدينة المنورة الجديد النيابة العامة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 33 وفاة و 1220 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 1530 اصابة بفيروس كورونا

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان