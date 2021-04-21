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المبعوث الأميركي إلى اليمن: هجوم الحوثي على مأرب خطير جدًّا

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المبعوث الأميركي إلى اليمن: هجوم الحوثي على مأرب خطير جدًّا المبعوث الأميركي إلى اليمن: هجوم الحوثي على مأرب خطير جدًّا
أكد أن عدم وقف القتال سيؤدي إلى موجة أكبر من الاضطرابات

المبعوث الأميركي إلى اليمن: هجوم الحوثي على مأرب خطير جدًّا

أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الحوثي على مأرب يعد أكبر تهديد لجهود السلام في اليمن. وبيّن أن عدم وقف القتال في مأرب سيؤدي إلى موجة أكبر من الاضطرابات.

ورغم تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة من خطورة الحشد العسكري عند محافظة مأرب اليمنية، ضربت ميليشيا الحوثي كل التنبيهات عرض الحائط، مواصلة هجماتها غرب المدينة وشمالها، ومرسلة مئات المقاتلين.

جاء هذا التحذير الجديد بعدما كشفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب أنها سجلت نزوح 3442 أسرة، أو أكثر من 24 ألف شخص خلال الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 16 أبريل الجاري.

وقالت في بيان: إن هؤلاء النازحين بحاجة إلى المأوى والمواد الغذائية ومياه الشرب، وإن معظمهم من مديرية صرواح، غربي المحافظة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على الحوثيين من أجل وقف هجماتهم على مأرب والتوقف عن استهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح، وإلى التحرك العاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم.ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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