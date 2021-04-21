السديس يوصي بتقديم أرقى الخدمات التي تساعد في تنظيم أداء المعتمرين لمناسكهم

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خلال تفقده نقاط التفويج والفرز أمام باب الملك عبدالعزيز.. اطلع على الخدمات المقدمة

اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس -خلال جولته التفقدية- على نقاط فرز المعتمرين والمصلين أمام باب الملك عبدالعزيز؛ وذلك للنظر في الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام، يرافقه وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد المالكي، وعدد من المسؤولين بالرئاسة.

وأكد أن نقاط الفرز تسهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال توجيه المعتمرين إلى المسارات وتقدم لهم الشرح الوافي؛ للتأكد من أدائهم للعمرة بشكل آمن وصحي.

وأوصى الرئيس العام جميع القائمين في هذه النقاط على تقديم أرقى الخدمات والتوجيهات التي تساعد في تنظيم أداء المعتمرين والمصلين لمناسكهم؛ وفق تطلعات القيادة الرشيدة حفظها الله؛ منوهًا بأهمية اتباع الإرشادات الاحترازية والوقائية وعدم التهاون بها.

رئاسة شؤون الحرمين عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي