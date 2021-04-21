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مؤشرات الأداء: مستشفى "قيام" العام يحصد المركز الأول بالطائف والثالث على المملكة

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حسب تقييم المتسوق السري خلال الربع الأول لعام ٢٠٢١.. يهدف إلى رفع الرعاية

مؤشرات الأداء: مستشفى

أظهرت مؤشرات الأداء للمستشفيات العامة بوزارة الصحة للربع الأول من هذا العام 2021، ترتيب عدد من المستشفيات العامة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وتفصيلًا، جاء ذلك استنادًا لتقييم المتسوق السري الذي تحتفظ "سبق" بنسخة منه؛ حيث حقق مستشفى قيا العام جنوب شرق الطائف، المركز الأول على مستوى محافظة الطائف؛ فيما احتل المركز الثالث مقارنةً بمستشفيات المملكة.

ويهدف هذا التقييم لرفع مستوى الرعاية الصحية تماشيًا مع مبادرات وزارة الصحة، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

ويقدم المستشفى خدماته لسكان مركز قيا وعدد من المراكز المجاورة كمركز أبو راكة، وشقصان، وكلاخ.. ويستقبل كل الحالات الطارئة وحوادث طريق "الطائف- الباحة" الإقليمي؛ حيث تشير الإحصاءات الدورية إلى زيادة الحالات.

وتقوم صحة الطائف -حاليًا- بمشروع توسعة الطوارئ؛ تماشيًا مع زيادة أعداد الحالات ورغبةً في رفع مستوى الخدمة الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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