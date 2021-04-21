خلال أبريل.. استئصال "أورام" مختلفة من 4 سيدات بمجمع الملك فيصل بالطائف

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المريضات غادرن المستشفى بصحة جيدة بعد خضوعهن للعلاج وتماثلن للشفاء

نجحت كوادر طبية ببرج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل بالطائف، في إنقاذ 4 سيدات خلال شهر أبريل الحالي، مصابات بأورام مختلفة، بعد أن تم إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة عليهم، وتم اكتشاف هذه الأورام.

وتفصيلًا، كانت الحالة الأولى لسيدة تبلغ من العمر 69 سنة، تعاني من نزيف مستمر.. وبإجراء الفحوصات تَبَين وجود ورم في بطانة الرحم يتطلب إزالة الرحم والمبايض.

والحالة الثانية كانت لمريضة في العقد الثالث من العمر، وبالكشف عليها اتضح وجود ورم في المبيض الأيسر، وقرر الفريق الطبي استئصاله مع الأنسجة المحيطة.

أما الحالة الثالثة فكانت لمريضة تبلغ من العمر 63 سنة، وصلت وهي تعاني من نزيف مهبلي بعد عمر الانقطاع، وأجريت لها جراحة لإزالة الرحم والمبايض.

والرابعة في العقد الثاني من العمر وكانت تعاني من ورم ضخم جدًّا في الحوض، وتم إجراء عملية لإزالة الورم من المبيض الأيسر.

وغادرت المريضات المستشفى بصحة وسلامة بعد إجراء العمليات، وخضوعهن للعلاج وتماثلن للشفاء.

يُذكر أن برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، عبارة عن مستشفى متخصص بسعة 300 سرير، ويحتوي المستشفى على أحدث التجهيزات الطبية وغرف العمليات، إضافة إلى الكوادر الطبية المؤهلة والمتخصصة في جميع المجالات؛ بهدف تقديم أفضل الخدمات.